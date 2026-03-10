Журавель: если Тудора не уволит сейчас сам клуб, то ему просто набьют морду игроки

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Тоттенхэмом». На момент выхода новости «шпоры» проигрывают со счётом 1:4, они пропустили три гола за 15 минут.

«Самым адекватным шагом «Тоттенхэма» при таком первом тайме в Мадриде будет увольнение тренера прямо в перерыве. Игор Тудор, может, где-то и был антикризисным менеджером, но в «Тоттенхэм» он ворвался как усилитель кризиса. Тут решение поставить несчастного вратаря Кински под такой удар и заменить его на 17-й минуте. Там уже 4:1. Нет, правда, Тудора если не уволит сейчас сам клуб, то ему просто набьют морду игроки», — написал Журавель в своём телеграм-канале.