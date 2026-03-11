Иранская футболистка возвращается домой, отказавшись от австралийского убежища

Одна из иранских футболисток передумала принимать предложение Австралии о предоставлении убежища и вернется домой. Остальные беглянки все еще остаются под защитой австралийской полиции, рассчитывая на помощь бывшей английской колонии.

Австралийская полиция помогла еще двум участницам женской футбольной делегации Ирана ускользнуть от своих сопровождающих, чтобы подать заявление на предоставление убежища, но одна из них передумала и решила вернуться в Иран, заявил в среду министр внутренних дел страны.

Министр внутренних дел Тони Берк объявил в парламенте о решении члена команды вернуться домой после того, как днем ранее пяти игрокам из этой команды было предоставлено убежище.

Во вторник вечером, 10 марта 2026 года футболистка и сотрудник вспомогательного персонала приняли открытое предложение правительства о помощи.

«Одна из двух девушек, решивших остаться на ночь, поговорила с некоторыми из ушедших товарищей по команде и передумала», — заявил Берк парламенту. «В Австралии люди могут менять свое мнение, люди могут путешествовать. Поэтому мы уважаем контекст, в котором она приняла это решение».

Сразу не было ясно, кто именно решил вернуться в Иран.

Берк заявил, что остальных игроков перевезли в безопасное место после того, как один из участников связался с иранским посольством и раскрыл их местонахождение.

Обеспокоенность по поводу безопасности игроков возросла после того, как иранское государственное телевидение назвало команду «предателями военного времени» за отказ исполнять национальный гимн во время матча женского Кубка Азии в Австралии в начале этого месяца.

Двое других членов делегации — 21-летняя нападающая Мохаддесех Зольфи и сотрудница вспомогательного персонала Захра Солтан Мошкекар — были «удалены» из состава команды при содействии австралийской федеральной полиции перед посадкой на внутренний рейс в Сидней.

Перед отъездом из страны австралийские официальные лица отделили оставшуюся группу от их иранских сопровождающих в аэропорту Сиднея и сообщили им о вариантах действий, прежде чем они вылетели из Австралии. Все, кто добрался до аэропорта, решили вернуться в Иран.

«Мы позаботились о том, чтобы не было никакой спешки, никакого давления. Все было направлено на обеспечение достоинства этих людей, чтобы они могли сделать свой выбор», — сказал Берк во время брифинга для СМИ в Канберре.

Берк сказал, что некоторые футболистки спрашивали его о возможности помочь членам их семей покинуть Иран.

«Очевидно, что, имея статус постоянного жителя, люди обладают правами в плане спонсирования других членов семьи. Но все это становится актуальным только в том случае, если люди вообще могут покинуть Иран», — сказал он.

Некоторые обсудили варианты с родственниками, но отказались от предложения остаться в Австралии. С тех пор команда прибыла в Куала-Лумпур и направляется в Иран.

Выступление иранской команды на турнире началось как раз в тот момент, когда США и Израиль начали агрессивную войну против Ирана, в результате которой погибли тысячи мирных жителей. В воскресенье, 8 марта, команда выбыла из турнира.

Группа иранцев, проживающих в Австралии, собралась в знак протеста против иранского правительства и окружила автобус с футболистками в Голд-Косте, когда те выезжали из отеля в аэропорт.

Как показали телевизионные кадры, многие также появились в аэропорту Сиднея во вторник вечером, когда их переводили в международный терминал.

Как сообщают иранские СМИ, во вторник Генеральная прокуратура Ирана заявила, что оставшиеся члены делегации были приглашены обратно в страну «с миром и доверием».