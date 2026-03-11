Нападающий «Ахмата» высказался о голе «Локомотиву»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал «Матч ТВ», как ему удалось забить гол со штрафного в матче чемпионата России с «Локомотивом».

В понедельник «Ахмат» в гостевом матче 20‑го тура МИР РПЛ сыграл с «Локомотивом» вничью — 2:2. Мелкадзе открыл счет в игре.

— Я бил просто сильно в створ ворот. Видел, что игроки «Ахмата» закрыли обзор вратарю «Локомотива». При таких ударах расчет идет на всё: рикошет и так далее. Просто с такой дистанции пробить сильно в створ — уже опасно, — сказал Мелкадзе «Матч ТВ».

«Ахмат» с 26 очками занимает девятое место в таблице чемпионата России. В следующем туре команда 15 марта в гостях сыграет с «Акроном».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.