Гендиректор «Акрона» свернул обсуждения будущего Дзюбы в клубе

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался об обсуждении будущего форварда Артема Дзюбы.

© Sports.ru

37-летний форвард забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи в 18 играх за клуб из Тольятти в сезоне Мир РПЛ.

Команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком после 20 игр.