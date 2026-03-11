Гендиректор «Акрона» свернул обсуждения будущего Дзюбы в клубе

Гендиректор «Акрона» о будущем Дзюбы в клубе: «Обсудим в конце сезона. Сейчас у нас 10 финалов, их надо достойно провести»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался об обсуждении будущего форварда Артема Дзюбы.
37-летний форвард забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи в 18 играх за клуб из Тольятти в сезоне Мир РПЛ.
Команда идет на 11-м месте в таблице с 21 очком после 20 игр.
«Мы уже несколько раз говорили о том, что будем обсуждать будущее Артема в конце сезона. Сейчас у нас осталось десять финалов, которые надо достойно провести, мы сконцентрированы на этом», – сказал Клюшев.
