Дзюба назвал самого влиятельного человека в российском футболе

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, кого считает самым влиятельным человеком в российском футболе.

© ФК «Акрон»

— Иногда в рейтингах видел такие фамилии... Влиятельные люди — те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный — Дегтярев. Второй, наверное, Дюков. Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так... Столько флюгеров, что невозможно предугадать, — сказал Дзюба.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Он выступает за тольяттинцев с сентября 2024 года.

За свою карьеру Дзюба также играл за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», столичный «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор».

После 20 туров в РПЛ «Акрон» располагается на 11-й позиции турнирной таблицы, набрав 21 очко. В следующем туре тольяттинцы 15 марта примут грозненский «Ахмат», начало - в 14:00 по московскому времени.