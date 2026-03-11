В "Акроне" рассказали, как выбрали Дзюбу капитаном

Решение назначить нападающего Артема Дзюбу капитаном тольяттинского "Акрона" принял тренерский штаб совместно с командой, он справляется со своей ролью. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.

В межсезонье "Акрон" покинул капитан команды Константин Савичев. Повязка перешла к 37-летнему Дзюбе.

"Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом, - сказал Клюшев. - Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью".

Контракт Дзюбы с "Акроном" истекает в конце сезона. Он выступает за клуб с 2024 года.