Защитник "Зенита" высказался о предстоящем матче со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче 21 тура РПЛ со "Спартаком".

По словам Сантоса, петербуржцы сделают все, чтобы компенсировать поражение в матче с "Оренбургом".

- После игры, в которой нам не удалось проявить лучшие качества, осталось чувство неудовлетворения. Теперь мы играем дома со "Спартаком". Это принципиальное противостояние, дерби. Мы сделаем всё, чтобы компенсировать поражение и показать всё, что мы не показали в воскресенье, - цитирует Сантоса "Чемпионат".

В субботу, 14 марта, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:00 по столичному времени.

По итогам 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками, красно-белые располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.