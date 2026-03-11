Семак отреагировал на критику «Зенита»

Семак о критике «Зенита»: «Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», состав должен быть соответствующий. Мы в борьбе за 1-е место – это самое важное. Катастрофы нет»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику игрового стиля его команды.
«Что значит, мы играем на удержание? Нужно как-то аргументировать. Вы мало забиваете – соглашусь. Плохо играете в обороне – не соглашусь. Мы отстаем от первого места на одно очко, в чемпионате хорошая конкуренция. Есть шесть команд, каждая из которых может бороться за чемпионство. Проблемы у нас действительно есть. Каждый год приходят новые игроки, адаптируются, мы ищем для них позиции. Мы команда, которая на протяжении восьми лет забивает много. Мы не опускаемся ниже определенного уровня, на который мы забрались. Вопрос в ожиданиях от команды. Они должны быть чем-то подтверждены. Если кто-то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» и «Барселона», у нас и состав должен быть соответствующий. Мы знаем качества наших игроков, всегда работаем и стремимся. Сегодня мы в борьбе за первое место – это самое важное. Мы продолжаем борьбу в Кубке – это тоже важно. На сегодняшний день никакой катастрофы нет», – сказал Семак.
