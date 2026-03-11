Экс-игрок ЦСКА недоумевает из-за присутствия Захаряна в составе сборной

Александр Гришин: «С какого перепугу Захарян в расширенном составе сборной, если он 2 года сидит с травмами, сыграл 3 матча по 15 минут? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить»
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о расширенном составе сборной России на мартовский сбор.
«Расширенный список из 40 футболистов, у нас в чемпионате играют всего 52 футболиста с российским паспортом, поэтому вошли все. Но для меня непонятны вот эти вызовы Захаряна, Данилова, Гладышева, которые не играют в своих командах, но вызываются. В сборную должны вызываться сильнейшие на данный момент. Кирилл Данилов? Для меня такие вызовы навивают грустные мысли. Если футболист еще не сыграл практически ни одного матча. Зачем вызывать футболистов, которые еще ничего не доказали? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить, как мы в свое время играли. Нужно хотя бы сезон или полтора сыграть на уровне. Сейчас вызовы в сборную России настолько обесценились. Хорошо, что сборная России играет, существует, но такие вызовы мне непонятны. С какого перепугу Захарян в расширенном списке, если он два года сидит с травмами, сыграл три матча по 15 минут? Куда это годится?» – сказал Гришин.
Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»
Александр Гришин: «С какого перепугу Захарян в расширенном составе сборной, если он 2 года сидит с травмами, сыграл 3 матча по 15 минут? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить»
Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»
Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»
Александр Гришин: «С какого перепугу Захарян в расширенном составе сборной, если он 2 года сидит с травмами, сыграл 3 матча по 15 минут? Сборная – это лицо страны, вызов надо заслужить»
Джейк Пол: «UFC умирает, а MVP займет их место. Поставим бойцов на первое место»