Дзюба высказался о критике в адрес Галактионова со стороны Тикнизяна

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о критике в адрес Михаила Галактионова со стороны Наира Тикнизяна.

– Что думаешь об интервью Тикнизяна?

– Отрывками смотрел интервью. Хватит терпеть – терпилой нельзя быть. Наир давно кричал, что все это скажет. Знаю, что над ним многие наши общие знакомые подшучивали. Я всегда ему говорил, что надо вещи называть своими именами. Еще со времен «Спартака» говорил, когда многие уходят и заявляют: да я сейчас такое интервью дам, да я все скажу. И ни разу никто ничего не сказал. Вы бы слышали, как они на кухне разговаривают все. А потом ты слушаешь людей, что они говорят на публике: все такие хорошие, такие замечательные. От этого прям тошнит.

Себя не оправдываю, тоже могу что-нибудь ляпнуть, иногда думаю, зачем это сказал. Но по мне лучше сказать так, как думаю, чем сидеть подлизываться к кому-то, обманывать кого-то, говорить, чтобы быть правильным и хорошим. По мне, самое ужасное – быть ненастоящим. Сейчас очень много таких – как надо сказать «для болельщиков». То есть прямо фу! – сказал Дзюба.