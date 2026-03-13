Быстров оценил перспективы "Зенита"

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался об игре петербургского "Зенита". По словам Быстрова, у "Зенита" больше нет зрелищной игры.

- Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице.

И нет зрелищной игры, которая бывала у "Зенита" раньше. У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам... Я такого давно не помню.

Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата, - цитирует Быстрова "СЭ".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 1:2. Петербуржцы не реализовали два одиннадцатиметровых удара - Густаво Мантуан пробил мимо створа ворот, а Андрей Мостовой попал мячом в перекладину.

По итогам 20 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 21 туре чемпионата России петербуржцы примут на домашнем стадионе московский "Спартак" - встреча состоится завтра, 14 марта, в 16:00 по столичному времени.