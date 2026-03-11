Эксперт заявил, что ФК "Сочи" закончил свой жизненный путь

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о "Сочи".

© Rusfootball

"Сочи" — все, похоронный марш от провожаемых в Первую лигу. Закончили свой жизненный путь в РПЛ", - сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Сочинская команда уступила на выезде нижегородскому "Пари НН" в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2). Это поражение стало для "барсов" 15-м в текущем чемпионате.

"Сочи" набрал 9 очков и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.