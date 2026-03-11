Экс-футболист Шишкин назвал теневого лидера «Спартака»

Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин выделил игру вингера красно-белых.

"Если брать первый тур с "Сочи" и матч с "Акроном", Маркиньос забивает важные мячи. Это те голы, который приносят очки. Мы не берем качество и содержание игры, но радует, что "Спартак" дожимает при большом количестве пропущенных мячей. Маркиньос решает. Это один из теневых лидеров", - сказал Шишкин.

Маркиньос пополнил состав "Спартака" летом 2024 года, перейдя из венгерского "Ференцвароша". Действующий контракт 26-летнего вингера с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 23 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 7 забитых голов и 3 результативные передачи.

Напомним, перед началом сезона Маркиньос взял в "Спартаке" 10-й игровой номер.