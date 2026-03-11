"Торпедо" объявило о назначении нового советника гендира

Стал известен новый советник гендиректора черно-белых.

© ФК "Торпедо"

Александр Петров назначен на должность советника генерального директора "Топедо", сообщает пресс-служба московского клуба.

Петров официально работает в структуре "автозаводцев" с 1 октября 1975 года. До 2010-го года он был массажистом, а с 2010 по февраль 2026-го занимал должность администратора команды.

После 23 туров "Торпедо" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. От зоны вылета черно-белых отделяет 4 балла.