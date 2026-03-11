Кержаков: «Зенит» с трудом добивается побед

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что в последние годы у сине-бело-голубых наблюдаются определённые проблемы с игрой. В матче 20-го тура Мир РПЛ этого сезона с «Оренбургом» «Зенит» проиграл 1:2.

«Этот тур был полон сюрпризом, но с точки интриги и турнирной таблицы практически ничего не изменилось. В последние сезоны «Зенит» приучил, что это более яркая команда, которая всегда становится чемпионом и делает это уверенно. Последние два с половиной сезона «Зенит» в основном с трудом добивается побед. Матч с «Оренбургом» показал, что желание победить у хозяев было намного больше, чем у «Зенита». Страсть, с которой играл «Оренбург» была несравнима с той, с которой играл «Зенит», если это вообще можно назвать страстью», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.