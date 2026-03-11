Нападающий ЦСКА извинился перед защитником «Динамо»

Нападающий ЦСКА Лусиано заявил, что извинился перед защитником московского «Динамо» Максимом Осипенко за эпизод с удалением в матче 20‑го тура МИР РПЛ.

В воскресенье ЦСКА дома уступил московскому «Динамо» — 1:4. На 17‑й минуте матча после видеопросмотра Лусиано получил красную карточку за удар шипами в плечо Осипенко. Аргентинец был приглашен на заседание Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

— Как видите эпизод с красной?

— Это был скоротечный момент. У меня не было намерения причинить ему вред. Я не видел игрока, потому поднял высоко ногу. Как увидел, старался опустить, но всё равно попал.

Не думаю, что мне увеличат дисквалификацию. Все, кто понимает футбол, видят, что злого умысла тут не было. Не хотел играть в соперника.

Я извинился перед Осипенко. Добыл телефон, позвонил и попросил прощения. Он понимает, что не было злого умысла, мы всё обсудили, он не держит зла.

Хотел бы попросить у болельщиков прощения. Всё‑таки знаю, что на меня все очень рассчитывают. Потому мне надо приложить усилия, чтобы приносить пользу команде.

— Ты тут играешь центральным нападающим, в «Зените» так было не всегда. Как твоя роль здесь отличается от той, что было в Петербурге?

— Не хочу обсуждать тему того, что было в «Зените». Это в прошлом. Этот период карьеры завершен. Сейчас я играю за ЦСКА. Сфокусирован. Сейчас я получил красную… Но хочу поменять эту тенденцию и стать полноправной частью нашей команды и радовать болельщиков.

— Но где тебе больше всего нравится играть?

— Нападающим. Там я наиболее полезен, на этой позиции, — передает слова Лусиано корреспондент «Матч ТВ».

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно‑синие» 14 марта в гостях сыграют с калининградской «Балтикой».

Прямые трансляции матчей чемпионата России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.