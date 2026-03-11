CAS объявил дату рассмотрения дела игрока "Сочи", обвиненного в ставках

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию российского нападающего Владимира Писарского к Российскому футбольному союзу (РФС) 8 апреля. Об этом сообщается на сайте CAS.

© ФК "Сочи"

Комитет по этике Российского футбольного союза 10 октября 2025 года повторно рассмотрел дело Писарского, ранее отстраненного от футбола за участие в азартных играх. Причиной послужило то, что он якобы сделал две ставки в 2020 году в бытность игроком «Иртыша» с аккаунта букмекерской компании. В ходе заседания футболисту увеличили срок дисквалификации, длившейся год, еще на четыре года (три условно).

Писарский обвиняется в подаче ставок на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» в мае 2025 года, где футболист получил красную карточку. Игрок, права на которого принадлежали «Крыльям Советов», выступал за «Сочи» на условиях аренды. После решения РФС об отстранении оба клуба разорвали с ним контрактные отношения.

По ходу карьеры 30-летний Писарский играл за «Крымтеплицу», «Иртыш», «Оренбург», «Крылья Советов» и «Сочи». Во время действия дисквалификации Писарский стал выступать за ростовский СКА в Медиалиге.