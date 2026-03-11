Министр спорта Ирана высказался о ЧМ в США

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о том, будет ли сборная страны участвовать в чемпионате мира по футболу в США.

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана – в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, – у нас определенно нет возможности участвовать [в чемпионате мира] в таких обстоятельствах», – сказал Доньямали.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.