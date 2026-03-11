Нападающий Голенков: в «Ростове» нет незаменимых игроков

Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался о трансфере российского защитника Ильи Вахании в «Краснодар».

«Пока он в команде. Это в любом случае его выбор, повышение в классе. Молодец. Нет ли ощущения, что «Ростов» теряет лидеров? Это политика клуба. Если было хорошее предложение, почему бы и нет. Незаменимых нет», - заявил Голенков.

Вахания играет за «Ростов» с 17-го июля 2023-го года.

Нынешний сезон Илья доиграет в команде, а уже со следующего будет выступать за «Краснодар».

25-летний защитник в текущем сезоне провел 24 встречи во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 млн. евро.

После 20-ти туров РПЛ «Ростов» располагается на 10 строчке турнирной таблицы с 22 очками в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (43).

14-го марта «Ростов» сыграет против московского «Динамо». Начало встречи – 18:15 по мск.