Бельгийские футболистки попросили поменять цвет шорт из-за менструации

Женская команда «Левена» отказалась от белых шорт по просьбе футболисток, чтобы им было комфортнее во время менструации
Женский «Левен» со следующего сезона будут выступать в темных шортах.
Традиционным цветом домашней формы «Левена», как у мужской, так и у женской команды, всегда был белый.
Бельгийский клуб откликнулся на просьбу футболисток, которые дали понять, что во время менструации чувствуют себя «комфортнее и увереннее» в шортах другого цвета.
