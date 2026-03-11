$78.7491.9

Женская команда «Левена» отказалась от белых шорт по просьбе футболисток, чтобы им было комфортнее во время менструации

Sports.ru

Женский «Левен» со следующего сезона будут выступать в темных шортах.

Бельгийские футболистки попросили поменять цвет шорт из-за менструации
© Sports.ru

Традиционным цветом домашней формы «Левена», как у мужской, так и у женской команды, всегда был белый.

Бельгийский клуб откликнулся на просьбу футболисток, которые дали понять, что во время менструации чувствуют себя «комфортнее и увереннее» в шортах другого цвета.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости