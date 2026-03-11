Губерниев: сборная России должна заменить Иран на ЧМ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что сборная Ирана может не поехать на чемпионат мира — 2026 в США, Мексике и Канаде. С конца февраля этого года ВС Израиля и Ирана проводят военную операцию в Иране, исламская республика в ответ запускает ракеты и беспилотники по Израилю, странам Персидского залива и другим близлежащим государствам.

«Место сборной Ирана по футболу на ЧМ должна занять сборная России! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3! В полуфинале дрогнет Америка — 7:10, а в четвертьфинале Аргентина — 5:13!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.