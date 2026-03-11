"Спартак" направил обращение в ЭСК по итогам 20-го тура РПЛ

"Спартак" направил обращение в ЭСК РФС по итогам 20-го тура РПЛ.

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит эпизод в матче 20-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Акроном". Об этом сообщили "СЭ" в службе коммуникаций РФС.

Красно-белые обратились с просьбой рассмотреть пенальти, назначенный на 52-й минуте в их ворота за фол крайнего защитника Игоря Дмитриева.

Напомним, игра проходила на "Лукойл Арене" и завершилась победой московской команды со счетом 4:3.