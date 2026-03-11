Дзюба вспомнил, как назвал Эмери "тренеришкой"

Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Романа Зобнина о результатах красно-белых.
После поражения от «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:5) капитан «Спартака» сказал: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками».
«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует. Когда ты выходишь в футболке «Спартака», должен чувствовать и понимать, где ты находишься. И проигрывать «Динамо» 2:5... Я помню, 1:5 проиграли «Динамо», и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я там сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери тренеришкой – Спортс’’), но не знал, что там журналисты снимают. Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем. Поэтому для меня это страшнее», – сказал Дзюба.
Фредерик Вассер: «Менять регламент «Ф-1» слишком быстро было бы ошибкой»
Эберт о переходе в ЦСКА: «У меня 11 месяцев не было игровой практики. Новая команда, система, партнеры. Конечно, адаптация заняла какое-то время, но с каждым днем осваиваюсь все больше»
Илья Авербух: «Когда Валиева восстановит стабильные тройные, будет владеть четверным – равных ей не будет»
Фредерик Вассер: «Менять регламент «Ф-1» слишком быстро было бы ошибкой»
Эберт о переходе в ЦСКА: «У меня 11 месяцев не было игровой практики. Новая команда, система, партнеры. Конечно, адаптация заняла какое-то время, но с каждым днем осваиваюсь все больше»
Илья Авербух: «Когда Валиева восстановит стабильные тройные, будет владеть четверным – равных ей не будет»