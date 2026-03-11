$78.7491.9

Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал слова Романа Зобнина о результатах красно-белых.

Дзюба вспомнил, как назвал Эмери "тренеришкой"
После поражения от «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:5) капитан «Спартака» сказал: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками».

«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует. Когда ты выходишь в футболке «Спартака», должен чувствовать и понимать, где ты находишься. И проигрывать «Динамо» 2:5... Я помню, 1:5 проиграли «Динамо», и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я там сказал в сердцах (Дзюба назвал Унаи Эмери тренеришкой – Спортс’’), но не знал, что там журналисты снимают. Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем. Поэтому для меня это страшнее», – сказал Дзюба.
