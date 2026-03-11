Эксперт: судья убил игру ЦСКА — «Динамо»

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о матче 20-го тура РПЛ между ЦСКА и "Динамо".

© ФК "Динамо"

Александр Бубнов заявил, что арбитр не должен был показывать красную карточку Лусиано Гонду в матче ЦСКА и "Динамо".

"Хоть он и ошибся, но он правильно (сделал), это не красная карточка, но потом эти идиоты с VAR его позвали, да, и он изменил своё решение, убил игру. Подставил ЦСКА, это скандал, блин. И он виноват, и VAR. Его приглашать не надо (было). Он рядом стоял и правильно принял решение", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

8 марта на "ВЭБ Арене" состоялся матч в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и "Динамо". Бело-голубые одержали победу со счетом 4:1. Главным арбитром игры был Сергей Иванов. На 17-й минуте встречи нападающий "армейцев" Лусиано Гонду получил красную карточку.