Экс-игрок "Спартака" оценил перспективы команды во второй части сезона

Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов поделился с Rusfootball.info мнением по поводу перспектив красно-белых в весенней части сезона.

© РПЛ

- Последний матч "Спартака" с "Акроном", честно говоря, не смотрел. Знаю только итоговый результат встречи, что счёт 4:3.

- В целом какими вам видятся перспективы "Спартака" весной?

- Мы-то надеемся, что они поправят свое положение. Хотя у команды нет стабильной игры: могут в одном матче победить, а в другом проиграть.

- Ближайшая игра - с "Зенитом".

- Вот и посмотрим, как они себя здесь будут чувствовать.