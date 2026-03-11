Еще одна иностранная сборная готова сыграть с Россией

В сборной Марокко заявили о готовности провести товарищеский матч с Россией в июне.

«Мы готовы сыграть со сборной России в июне, у нас нет запланированных матчей на паузу перед ЧМ. Недавно мы поменяли главного тренера нашей сборной, поэтому окончательное решение будет за ним», – сказал генсек Марокканской федерации футбола Тарек Наджем.

Сборная Марокко – финалист минувшего Кубка Африки, а также единственная африканская команда, доходившая до полуфинала чемпионата мира.

Cейчас марокканцы занимают восьмое место в рейтинге ФИФА, Россия – 36-е.

Сборная Марокко оценивается в 436 млн евро, Россия – в 268 млн евро.