Смолов рассказал о своей зависимости от компьютерных игр

Федор Смолов: «Бывало, с 3 ночи до 8 утра играл в компьютер, а в 9 ехал на тренировку. Если выходной, спишь до 3 часов дня»
Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов признался, что может всю ночь играть в компьютерные игры.
«Играю в основном вечером, когда все ложатся спать. Могу и до утра поиграть. Когда дочь только родилась, начался отпуск, и я играл до 6 утра. После такого спишь до 3 часов дня. Когда был один во время карьеры, в выходной мог так же играть. Бывало такое, что играешь всю ночь в компьютер, потому что не можешь заснуть. Бывало, что не спал и ехал на тренировку. Когда матчи два раза в неделю, особенно в «Краснодаре», где жарко, заканчивали играть в 11 вечера. Пока вернулся домой, пока поел, пока сделал процедуры, – в три часа ночи садишься играть, до восьми поиграл, а в девять утра уже поехал на тренировку», – сказал Смолов.
