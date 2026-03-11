Семак высказался в преддверии матча «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

— По вопросу подготовки к «Спартаку»: нас ожидает важный для нас матч. Мы приучили болельщиков к тому, что каждый год боремся за первое место в чемпионате России, и турнирная таблица очень плотная. Каждая потеря очков лидером отражается на расстановке сил в турнирной таблице, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».