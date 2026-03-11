Полузащитник «Спартака» сравнил Карседо и Станковича

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев дал оценку работе главного тренера команды Хуана Карседо и бывшего наставника Деяна Станковича.

© ФК «Спартак»

«Конечно, Станкович и Карседо отличаются: у каждого тренера своё понимание футбола. Какой футбол ставит Карседо? Наверное, атакующий. Вы же видите, мы стараемся много играть в атаке» - рассказал Дмитриев.

5 января московский «Спартак» официально объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. 52-летний специалист приступил к исполнению обязанностей 8 января. В состав тренерского штаба вошли три его ключевых сподвижника из кипрского «Пафоса» - помощник Себастьян Корона, тренер по физподготовки Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Исполняющий ранее обязанности тренера Вадим Романов остался в тренерском штабе.

Под руководством Карседо красно-белые победили в двух первых после зимней паузы матчах РПЛ: на выезде победили «Сочи»(3:2) и дома оказались сильнее «Акрона»(4:3). В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место с 35 очками в активе, уступая одно очко «Балтики» и ЦСКА.

11 ноября руководство «Спартака» объявило об отставке главного тренера Деяна Станковича. В официальном заявление было сказано, что руководство не удовлетворяют текущие результаты в чемпионате. Станкович руководил «Спартаком» с июля 2024 года. По итогам прошлого сезона «Спартак» занял четвёртое место в чемпионате России.