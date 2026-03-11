Экс-нападающий «Динамо»: Карпин выберет Комличенко, а не Соболева

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» прокомментировал невключение форварда «Зенита» Александра Соболева в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Никарагуа и Мали.

© РФС

- У Соболева 2 мяча в 3 играх. Как считаете, Карпин справедливо невызвал Александра?

- Я думаю - да. Я не вижу каких-то особых оснований для привлечения Соболева в данный момент. Да, у него случилась пара хороших матчей, но должен быть какой-то цикл: матчей 10 стабильных выступлений, чтоб давал результативные передачи, чтобы забивал сам. А не как сейчас, маленький результативный отрезок. Кто был вызван - значит провел более результативные и удачные отрезки.

- В списке присутствует Комличенко. Вы согласны, что он лучше Соболева?

- По Комличенко ситуация такая: я думаю, даже если бы они с Соболевым шли вровень по всему сезону, по результативности - Карпин всегда выберет Комличенко, потому он работал с ним в «Ростове». Если сравнивать двух одинаковых игроков, то Карпин возьмет того, с кем работал сам продолжительное время. Максимально знакомого себе игрока.

- Если Соболев забьет покер «Спартаку» - его вызовут на матчи с Мали и Никарагуа?

- Нет, я не думаю, что эта игра скажется. Решение уже принято, Карпин огласил список. Сейчас у него спросят на интервью, почему Соболев не вызван, а он ответит, что у Александра есть весна, будем смотреть на весенний период, как он будет выступать, шанс попасть в сборную есть у всех.

Матч 21–го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» состоится 14 марта на «Газпром Арене». Начало – в 16.00 мск.