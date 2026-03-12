Губерниев предсказал победителя в матче "Зенит" - "Спартак"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче 21 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".

© Rusfootball

По словам Губерниева, у "Спартака" нет шансов в этом матче, а "Зенит" одержит уверенную победу.

- Думаю, что у "Спартака" нет шансов. "Зенит" уверенно выиграет. В этом матче я верю в "Зенит". В данный момент "Спартак" слабее, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

В субботу, 14 марта, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:00 по столичному времени.

По итогам 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 42 набранными очками. Красно-белые располагаются на шестой строчке в таблице с 35 баллами в своем активе. В 20 туре чемпионата России петербуржцы на выезде уступили "Оренбургу" (1:2), а красно-белые на своем поле одержали победу над "Акроном" (4:3).