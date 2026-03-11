Семак ответил, какие выводы сделал после поражения от «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие выводы сделал после поражения своей команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

— Короткий вопрос. Посыл такой, что жизнь продолжается: весна на улице, чемпионат в разгаре. Вы сказали, что сделаете выводы после игры в Оренбурге. Какие, если не секрет?

— Конечно, каждая игра, независимо от того, удачная или неудачная, требует определённого анализа и по игрокам, и по командным взаимодействиям. На теоретических занятиях, которые мы проводим, обсуждаем, что у нас не получилось, что нужно добавить. С точки зрения игры, что у нас не получилось… Конечно, прежде всего, у нас не получилась игра в обороне, сыграли очень пассивно. Как активно нужно атаковать, так активно нужно и обороняться. Это тот фактор, который нам помешал добиться победы, наряду с реализацией.

Конечно, забей второй мяч… Моменты для этого были, создали достаточно голевых моментов. Но, к сожалению, сопернику позволили создать достаточное количество моментов и подходов, некоторые из которых закончились взятиями наших ворот. Думаю, мы знаем те качества, которые нашей команде не позволили добиться победы,. Для нас, конечно, это будет уроком. И для игроков, в том числе, и для нас информация. Для игроков — такой звоночек для того, что нужно и как нужно играть. Нет команды, которую можно обыграть на голом мастерстве. Нужно работать, трудиться и в обороне, и в атаке в каждом матче, — цитирует Семака сайт «Зенита».