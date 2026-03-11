ПСЖ готовит трансфер Фернандеса из «Челси» после ЛЧ

Французский «ПСЖ» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу. Как сообщает The Touchline в соцсети Х, парижская команда рассчитывает на успешное завершение трансфера 25-летнего игрока в ближайшем будущем.

Ключевым моментом в этой ситуации станет предстоящее противостояние между «ПСЖ» и «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Парижане считают, если им удастся выбить лондонский клуб из розыгрыша турнира, это может повысить шансы на подписание Фернандеса. Ранний вылет «Челси» из соревнования может убедить аргентинца покинуть клуб во время летнего трансферного окна, что упростит переговоры.

В данный момент Энцо Фернандес получает около € 10 млн в год, однако« ПСЖ» готов удовлетворить его финансовые требования при условии достижения соглашения с «Челси». В этом сезоне полузащитник провёл 42 матча за «Челси», забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с лондонцами действует до 2032 года, а рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 90 млн.