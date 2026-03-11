ФИФА оштрафует сборную Ирана

Международная федерация футбола оштрафует сборную Ирана за отказ от участия на чемпионате мира 2026 года.

Согласно регламенту турнира, все участвующие национальные команды обязуются провести свои матчи. Если сборная откажется от игр не позднее чем за 30 дней до первой встречи турнира, то будет оштрафована на сумму не менее 250 тысяч швейцарских франков (320 тысяч долларов). Менее чем за 30 дней - 500 тысяч швейцарских франков (640 тысяч долларов).

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил об отказе от участия на чемпионате мира 2026 года. Причиной послужила военная операция США на территории страны, в результате которой был убит лидер страны и более тысячи граждан.

Напомним, ЧМ-2026 начнется 11 июня. Турнир пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. Финал запланирован на 19 июля.

Национальная команда Ирана на групповом этапе чемпионата должна была сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Все встречи запланированы на территории США.