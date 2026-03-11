Почетный президент РФС рассказал, кто займет место Ирана на ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, какая сборная займет место Ирана на ЧМ-2026.

Вячеслав Колосков заявил, что согласно регламенту ФИФА место Ирана на чемпионате мира займет команда из Азии.

"Здесь все очень просто: есть регламент ФИФА по проведению финального турнира кубка мира по футболу. Это место принадлежит Азиатской конфедерации футбола. Если Иран отказался, значит, его место займет команда, которая заняла следующее за ним место в азиатском отборе. Таков регламент, никаких неожиданностей не будет", - сказал Колосков "Спорт-Экспрессу".

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что участие национальной команды в турнире на территории США невозможно из-за военной операции, приведшей к гибели лидера страны и тысяч граждан.

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня. Турнир будет проходить в трех странах: Канаде, США и Мексике. Финал должен состояться 19 июля. Все матчи группового этапа сборная Ирана планировались на территории США.