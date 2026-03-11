Червиченко: у «Спартака» стабильно бардак

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил судейство в чемпионате на старте весенней части сезона.

«У «Спартака» всё стабильно — бардак. Вылезают за счёт судей. Не понял, почему отменили второй гол «Акрона». Дзюба просто освобождался от захвата защитника. Если в «Ростове» натягивали с «Балтикой» вне игры, а сзади стояли два игрока — один из них стоял за линией, а считается, что на ней. Там вообще не может быть вне игры, но всё равно натянули», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.