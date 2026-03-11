Экс-игрок «Гамбурга» оценил возможность матча между Россией и Германией

Бывший нападающий «Гамбурга» Сергей Кирьяков поделился своим мнением по поводу проведения товарищеского матча сборной России против Германии.

© РФС

«В последнее время часто бываю в Германии. Половина немецких футбольных функционеров не против матча со сборной России. Нормальные люди в Германии выступают за возвращение сборной России на ЧМ и другие международные турниры» - высказался Кирьяков.

Последний раз сборные России и Германии играли в ноябре 2018 года. Тогда встреча прошла в Лейпциге и российская команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:3 Сборные всего провели в современной истории четыре встречи и три победы одержала Германия. Один раз команды сыграли вничью – 8 июня 2005 года со счётом 2:2 Россия никогда не побеждала немецкую сборную.

В марте сборная России проведёт два товарищеских матча. 27 марта в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет против сборной Никарагуа. Никарагуа занимает в рейтинге ФИФА 131 место. Эта сборная одна из слабейших в Центральной Америки. Никарагуа ни разу не играла на чемпионатах мира. 31 марта в Санкт-Петербурге Россия будет играть против сборной Мали. Мали занимает в рейтинге ФИФА 54 место. Малийцы никогда не играли на чемпионатах мира.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. Несмотря на это, Россия занимает в рейтинге ФИФА 36 место благодаря проведению товарищеских матчей.