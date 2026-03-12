«Буде-Глимт» разгромил «Спортинг» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Норвежский клуб «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский вратарь Никита Хайкин, обыграл «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 32-й минуте с пенальти открыл Сондре Брунстадт. В добавленное к первому тайму время Оле-Дидрик Бломберг увеличил преимущество норвежцев. Третий гол в середине второго тайма забил Каспер Хег.

Ответный матч состоится 17 марта в Лиссабоне, Португалия. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.