«Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что «Реал» должен был бить другой пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), а не тот, что был назначен.

На 57-й минуте голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма сбил Винисиуса Жуниора, бразилец сам подошел к точке и не забил. На 71-й после контакта Рубена Диаша и Браима Диаса арбитр Маурицио Мариани не назначил 11-метровый.