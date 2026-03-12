$79.0791.94

«Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма, но должен был после подката Диаша под Браима, считает экс-судья Фернандес: «Бразилец упал не из-за контакта, а Диаш сбил Диаса»

Sports.ruиещё 1

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что «Реал» должен был бить другой пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), а не тот, что был назначен.

«Реал» не должен был бить пенальти, когда Винисиуса задел Доннарумма
© Sports.ru

На 57-й минуте голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма сбил Винисиуса Жуниора, бразилец сам подошел к точке и не забил. На 71-й после контакта Рубена Диаша и Браима Диаса арбитр Маурицио Мариани не назначил 11-метровый.

«Доннарумма задел Винисиуса, пытаясь заблокировать рывок бразильца, и Винисиус упал. 😅 Падение произошло не из-за этого контакта. Это не пенальти. Диаш неудачно обработал мяч, когда к нему приблизился Браим, и хотя ему удалось вернуть владение мячом правой ногой, он намеренно сбил марокканца левой ногой. Это пенальти», – написал Фернандес.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости