"Реал" разгромил "МанСити", "ПСЖ" забил пять мячей в ворота "Челси"

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Главная игра дня прошла в Мадриде, где "Реал" уверенно победил "Манчестер Сити" - 3:0.

Противостояние этих команд в плей-офф ЛЧ стало классикой: в последние четыре сезона их пути непременно пересекались на стадии выбывания. И всякий раз в данной паре было сложно предсказать фаворита. Как и сейчас.

Впрочем, небольшое предпочтение перед встречей эксперты отдавали английскому клубу. Все просто: "Реал" крайне нестабилен, а тут еще и обрушилась лавина травм. Главные потери - Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Мбаппе забил большую часть мячей "сливочных" в нынешнем сезоне, Беллингем в свою очередь ведет всю игру в середине поля.

В отличие от своего соперника, у "Сити" ощутимых проблем с составом не было. Тем удивительнее было наблюдать за тем, что произошло на знаменитом 81-тысячном "Сантьяго Бернабеу".

Хозяева буквально смяли "горожан". Героем всего вечера стал Федерико Вальверде: уругвайский полузащитник забил три мяча до перерыва, оформив первый хет-трик в карьере. Англичане были ошеломлены. Во второй половине "Реал" мог окончательно добить гостей, но бразилец Винисиус не реализовал пенальти. "Королевский клуб" победил 3:0. И теперь "Сити" на своем поле предстоит совершить небольшой подвиг.

Параллельно во Франции встречались еще два претендента на трофей - действующий обладатель кубка "ПСЖ" и лондонский "Челси". Голкипер сборной России Матвей Сафонов в десятый раз подряд вышел в старте парижан. Англичане дважды сравнивали счет, однако хозяева не просто дожали, а разгромили "синих" - 5:2. У "ПСЖ" забивали Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Витинья и дубль оформил Хвича Кварацхелия, у "пенсионеров" голы в свой актив записали Мало Гюсто и Энцо Фернандес.

В двух остальных матчах дня норвежский "Буде-Глимт" разгромил дома португальский "Спортинг" (3:0), а лондонский "Арсенал" спасся от поражения в гостях против немецкого "Байера" благодаря голу с пенальти в концовке - 1:1.

Все результаты первых встреч 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0,"Атлетико" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) - 5:2,"Аталанта" (Италия) - "Бавария" - 1:6,"Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" - 1:1,"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 3:0,"ПСЖ" (Франция) - "Челси" (Англия) - 5:2,"Байер" (Германия) - "Арсенал" (Англия) - 1:1,"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Спортинг" (Португалия) - 3:0.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 марта.