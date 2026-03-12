«Допустил техническую ошибку». L'Équipe — об игре Сафонова в матче ЛЧ с «Челси»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 25-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:3), в котором он пропустил три мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке (Амьен, Франция).

«Четыре удара в створ, два пропущенных гола: матч российского вратаря можно охарактеризовать как средний. При втором мяче он оказался бессилен, но при первом голкипер допустил техническую ошибку, не использовав обе руки. В то же время, он сделал решающий сейв после удара Коула Палмера (40-я минута), приведший в следующем же эпизоде к голу Дембеле. Его отличное понимание пространства за спиной защитников оказалось полезным для парижан. Он был надёжен в игре ногами», — говорится в разборе игры от L'Équipe.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 14 матчей (1290 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и пять раз сыграл «на ноль».