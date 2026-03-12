Луис Энрике отреагировал на игру Кварацхелии в матче ЛЧ с «Челси»

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре грузинского вингера парижан Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (5:2). Отметим, грузин вышел в этом матче на замену и отметился двумя голами и результативным пасом.

— Что изменилось после того, как матч пришёл к счёту 2:2? Может выход Хвичи помог перевернуть игру?

— Оба раза мы забивали первыми и оба раза соперник возвращался в игру и сравнивал счёт. Действительно нам всё же удалось, наконец, выиграть, благодаря в том числе и Хвиче. Он крутой вингер, — сказал Энрике в эфире Okko Спорт.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.