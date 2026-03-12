Во Франции оценили игру Сафонова в матче ЛЧ с "Челси"

Во французском издании L’Equipe оценили игру Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Челси" (5:2).

По словам издания, Сафонов допустил техническую ошибку в одном из пропущенных мячей, но при этом хорошо сыграл ногами и сделал решающий сейв.

- Четыре удара в створ, два пропущенных гола: матч российского вратаря можно охарактеризовать как средний. При втором мяче он оказался бессилен, но при первом голкипер допустил техническую ошибку, не использовав обе руки. В то же время, он сделал решающий сейв после удара Коула Палмера (40-я минута), приведший в следующем же эпизоде к голу Дембеле. Его отличное понимание пространства за спиной защитников оказалось полезным для парижан. Он был надёжен в игре ногами, - говорится в разборе игры от издания.

В ночь с 11 на 12 марта французский "ПСЖ" на домашнем стадионе одержал разгромную победу над лондонским "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 5:2. Матвей Сафонов в этой встрече вышел с первых минут и провел на поле все 90 минут. Ответная встреча команд состоится в Лондоне.

Всего в текущем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 14 матчей, пропустил 17 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в пяти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего голкипера в 15 миллионов евро.