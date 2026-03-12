Экс-тренер "Спартака" назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался о чемпионской гонке в РПЛ. По словам Гладилина, "Зенит" и "Краснодар" имеют равные шансы на чемпионство в РПЛ.

- "Зенит" и "Краснодар" — главные претенденты на чемпионство. И шансы у них на золото, считаю, абсолютно равные — 50 на 50. Потому что у обеих команд хорошо поставленная игра и стабильные составы. Будет серьезная борьба. Думаю, что чемпион страны определится в последних двух турах, - приводит слова Гладилина "Матч ТВ".

По итогам сезона-2024/25 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали чемпионата страны. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

После 20 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками, сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 42 баллами в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 41 набранным баллом.