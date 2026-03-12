Ибрагимович пошутил про «Интер»

Златан Ибрагимович поддел «Интер» после победы «Милана» в дерби в Серии А со счетом 1:0 и рассказал о развитии своей команды.

«Нужно быть на правильной стороне Милана. Знаете, есть две стороны: синяя и красная. Мы на модной стороне (смеется). Добро пожаловать в Миланелло. В итальянской культуре все сосредоточены на результатах. Молодые игроки и тренеры хотят побеждать. Если я хочу победить, я выпускаю на поле готового игрока, лишая возможностей тех, у кого есть потенциал, и рискуя затормозить их развитие. В «Милане» мы это изменили. Прежде всего, мы хотим дать ребятам игровое время, потому что молодым нужно играть. Если ты не играешь за «Милан Футуро», ты играешь за команду в Примавере (молодежный чемпионат – Спортс’‘), 100%. Если ты начинаешь в «Милане Футуро», но темп другой, мы переводим тебя в Примаверу, ты развиваешься, а потом возвращаемся обратно. Это как лестница, по которой ты поднимаешься и спускаешься, стремясь расти, чтобы, когда ты достигнешь первой команды, это было благодаря твоим результатам. Семь титулов Лиги чемпионов, 19 чемпионских титулов, «Золотые мячи» наших игроков, все выигранные нами кубки... Болельщики к этому привыкли, и если вы им этого не дадите, вы не дадите им «Милан», и мы должны им это дать», – сказал в эфире CBS Golazo бывший нападающий обоих клубов, а сейчас советник владельца «россонери».