Дзюба: меня обожают во всех городах

Форвард "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос, в каком городе России его любят больше всего.

По словам Дзюбы, он был во всех городах и нигде не встречал агрессии.

- Я был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Не было ситуаций, чтобы я с кем-то на улице закусился. В Питере классно было, в Томске вообще меня обожали. В Ростове обожали, в Туле обожали, в Тольятти — тоже. Россия — моя страна! - цитирует Дзюбу "СЭ".

С сентября 2024 года Артем Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона", контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне нападающий вышел на поле в 18 матчах чемпионата России и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны.

Ранее Дзюба выступал за московский "Спартак", петербургский "Зенит", "Томь", столичный "Локомотив", тульский "Арсенал", "Ростов" и турецкий "Адана Демирспор".