Агент легионера "Спартака" рассказал о мечте игрока

Футбольный агент Александр Саму, представляющий интересы вингера московского "Спартака" Маркиньоса, рассказал о мечте бразильца.

По словам агента, Маркиньос мечтает попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

- Для Маркиньоса мечта и цель попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026, он будет стараться и работать для этого, - приводит слова агента Metaratings.

Маркиньос выступает за московский "Спартак" с августа 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне бразилец вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 6 миллионов евро.