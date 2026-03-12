Куртуа поддержал вратаря «Тоттенхэма»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что связался с Антонином Кински-младшим после неудачного матча чеха.

22-летний вратарь был заменен на 17-й минуте выездного матча с «Атлетико» в ЛЧ (2:5). Кински совершил две ошибки и пропустил три гола к моменту, когда его решили заменить на Гульельмо Викарио. Итальянец пропустил через 5 минут после выхода на поле.