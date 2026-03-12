Глебов может вернуться в стартовый состав "Динамо"

Павел Банатин, агент полузащитника "Динамо" Данила Глебова, поделился ожиданиями от игры своего клиента в весенней части сезона.

© ФК "Динамо"

"Расстраивает, что Глебов не играет в основном составе "Динамо". Он после травмы, пропустил сборы, поэтому это объективная причина. Сейчас Глебов наберет форму и будет играть. Данил сможет вернуться в стартовый состав "Динамо", потому что является лидером команды", - сказал агент.

Данил Глебов, выступающий на позиции опорного полузащитника, присоединился к "Динамо" в феврале 2025 года, перейдя из "Ростова". Действующий контракт 26-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца декабря 2030 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и 3 играх Кубка России, в которых провел на поле 1448 минут, получил две желтые карточки и отметился результативной передачей.