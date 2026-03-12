РПЛ объявила лучшего игрока по итогам тура

Стал известен лучший футболист минувшего тура.

© Rusfootball

Как сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги, нападающий "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду стал лучшим игроком 20-го тура. 28-летний нигерийский форвард набрал 23% в голосовании, которое проводилось в официальном телеграм-канале лиги.

Футболист самарской команды обошел защитника "Ростова" Германа Игнатова (15%), нападающего "Пари НН" Реналдо Сефаса (7%), вингера "Оренбурга" Хорди Томпсона (4%), хавбека "Рубина" Назми Грипши (6%), защитника "Динамо" Николаса Маричаля (22%), форварда "Ахмата" Георгия Мелкадзе (6%) и полузащитника "Акрона" Максима Болдырева (17%).

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата России против махачкалинского "Динамо" Чинеду оформил дубль и принес "Крыльям Советов" победу со счетом 2:0.